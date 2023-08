L’UHC Gruyère a bien résisté en Coupe

UNIHOCKEY

L’UHC Gruyère est sorti la tête haute de la Coupe de Suisse malgré les deux ligues le séparant d’un Gordola finalement au complet (LaGruyère du 19 août). Dimanche à Riaz, les hommes de Constantin Streiter ont perdu 2-4 face aux Tessinois de ligue B, tenant le 2-2 jusqu’au début du troisième tiers grâce à des buts de Baptiste Charrière et Nicolas Ruffieux. «On a alors manqué de physique et de réalisme. On peut être contents de notre match. C’est de bon augure pour la saison (qui reprend dans un mois). Avec un tel niveau, on ne se battra pas pour le maintien en 2e ligue», estime Constantin Streiter. VT