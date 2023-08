La bibliothèque de Bulle ouvrira aussi le dimanche

Face aux «besoins et aux attentes croissantes des usagers», la bibliothèque publique et scolaire de Bulle ouvrira ses portes le dimanche de 13 h 30 à 17 h, annonce un communiqué. Ce nouvel horaire entrera en vigueur dès ce dimanche 3 septembre. L’établissement «reste déterminé à offrir un environnement accueillant et inclusif pour tous les membres de la communauté, qui ont parfois un emploi du temps chargé en semaine», cela «dans un contexte de forte croissance de la population du chef-lieu gruérien», précise le communiqué. AD