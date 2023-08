La Tour-de-Trême: réouverture du restaurant de l'Hôtel de Ville

En travaux depuis plusieurs mois, le restaurant de l’Hôtel de Ville, à La Tour-de-Trême, rouvre ce vendredi. «Bien sûr que nous nous réjouissons de retrouver nos clients, réagit Zoran Marinkovic, gérant de l’établissement depuis 2017. Nous avons été fermés huit mois!»

Les travaux ont été concentrés dans la cuisine et les toilettes, explique ce dernier. «Nous avons maintenant une cuisine toute neuve, tout comme le système de ventilation et l’électricité.» Un lifting rendu possible grâce au crédit de 1,8 million de francs dédié à la rénovation partielle du bâtiment, propriété de la commune, validé en décembre 2021 par le Conseil général bullois. «Pour fêter notre réouverture, nous organisons un verre de l’amitié ce jeudi de 17 h à 19 h environ.» Les horaires habituels reprendront ensuite dès le lendemain. EF