Le «match déjà gagné» du comité

Sauf fâcheux incident public (une cinquantaine d’ultras yverdonnois sont attendus à Bulle), le FC Haute-Gruyère et son comité ont déjà «match gagné». Le budget d’environ 12 000 francs est «quasiment couvert grâce au sponsoring, indique le coprésident Olivier Mayoraz. Avec 1500 spectateurs et un petit bénéfice de 5000 francs, notre journée sera plus que réussie!»

Voilà de quoi atténuer la déception d’évoluer «loin» de son piégeux stade des Auges, la faute aux onéreuses prescriptions de sécurité imposées. Qu’importe, cette première en Coupe de Suisse offrira des émotions fortes aux joueurs et entraîneurs de l’Intyamon. «Ça va être terriblement chaud! s’exclame Claude Gremion. Notre discours d’avant-match? Ayez confiance en vous, apprenez de cette expérience et appréciez.» Le fidèle bras…