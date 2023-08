Le curieux pari de Jonas Vingegaard

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

CYCLISME. On l’avait quitté tout de jaune vêtu sur les Champs-Elysées. Aussi émacié qu’implacable. Il avait remporté le Tour de France pour la deuxième année consécutive. Il ne lui restait donc qu’à apprécier la fraîcheur de l’automne de son Danemark natal. Ajoutons qu’au contraire de Pogacar, son grand adversaire qui saute sur chaque épreuve avec un appétit de victoire anachronique, Vingegaard est un apôtre des longues préparations, des objectifs ciblés longtemps à l’avance, des victoires calculées.

Aussi, sa présence sur la Vuelta, le Tour d’Espagne dont le départ est donné ce samedi, est-elle des plus étonnantes. Certes un doublé, exploit rare, aurait de la gueule et l’installerait un peu plus sur son trône.…