Le FC Bulle débloque son compteur

Football. A l'occasion de la 4e journée de Promotion League, le FC Bulle a décroché le premier point de sa saison samedi. Les hommes de Cédric Strahm n'ont pu faire mieux qu'un match nul et vierge face aux néopromus de Servette M21. Il y avait pourtant largement la place de marquer face à un adversaire prenable. Sans être brillants, les Gruériens ont montré des signes d'améliorations par rapport à leur dernière rencontre de championnat contre Carouge (défaite 1-2).

En témoignent quelques belles séquences d'un jeu essentiellement à plat en première période, après 20 minutes très brouillonnes. Mais ni le centre d'Afonso (21e), ni la frappe d'Asllani sur le gardien (23e), ni le tir enroulé de Wenzi Wenzi (38e) ne faisaient mouche. Borges aussi avait l'occasion d'ouvrir la marque mais sa reprise sur corner filait au-dessus. Côté genevois, deux tentatives sur Falk (3e et 15e) et deux erreurs locales menant à autant de situations chaudes étaient à signaler (28e et 33e).

Le rythme a ensuite baissé dans le second acte avec moins de jeu à se mettre sous la dent. Les deux équipes étaient également moins structurées. Malgré tout, Bulle et Servette ont toujours essayé de jouer à terre avec pour seuls résultats à souligner, des essais de Ouattara (60e) et de Tayey (82e) bien stoppés par les portiers. Dans les arrêts de jeu, Mhoumadi et Tayey avaient encore une possibilité pour rafler la mise.

Dix-septième au classement, le FC Bulle peut nourir des regrets après une prestation parfois poussive, mais encourageante pour la suite. Physiquement, les éléments en manque de temps de jeu reviennent petit à petit dans le coup. Les automatismes se créent. Et le caractère est là, car à partir de la 83e, les Gruériens ont dû résister à dix après l'expulsion de Loan Bueche, entré à la 70e et renvoyé au vestiaire pour une attitude déplacée envers l'arbitre (83e).

De bonnes intentions à confirmer mercredi lors de la rencontre en retard de la 3e journée de championnat à Delémont (19 h 30), la deuxième des trois nouvelles formations de Promotion League (avec Servette et Paradiso, le leader). Un déplacement qui pourrait se faire sans Afonso ni Titebah, victimes d'ennuis physiques samedi.

