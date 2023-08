Le moine qui ne voulait pas mourir

BANDE DESSINÉE

Hernan Migoya et Manolo Carot

UNE RÉVOLUTION NOMMÉE RASPOUTINE

Glénat

La Première Guerre mondiale a révélé les dysfonctionnements de la Russie tsariste et a permis l’arrivée dans l’entourage de Nicolas II d’un personnage sulfureux, aussi aimé que détesté. A l’orée de la Révolution bolcheviste, Raspoutine a divisé le pays. Surnommé le «moine fou», il a été considéré à la fois comme un saint et comme le fils du diable. Débauché, lubrique, prophète et guérisseur, il avait réussi à obtenir l’oreille de l’impératrice, devenant ainsi l’un des hommes les plus influents de la cour, suscitant la jalousie de la noblesse, dont certains membres vont tout mettre en œuvre pour le faire disparaître.

