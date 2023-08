Les Gruériens rentrent d'Unspunnen avec le sourire

Il aurait pu être la sensation de la mythique fête d'Unspunnen. En tête ex-aequo à mi-parcours, le Marsensois Benjamin Gapany n'a hélas pas réussi à confirmer durant les trois passes de l'après-midi, battu coup sur coup par le futur lauréat Samuel Giger et le couronné fédéral Kilian von Weissenfluh. Hors course pour la finale, le fer de lance gruérien a néanmoins fait le travail jusqu'au bout en remportant son ultime passe, la quatrième de la journée. Résultat: un excellent rang 6c (56,75 points) qui lui laissera beaucoup de satisfaction et sans doute une pointe de regret.

De son côté, le Botterensois Paul Tornare a démarré timidement sa toute première fête d'Unspunnen. Deux passes perdues, une nulle et une gagnée lui ont toutefois suffi pour s'offrir six combats dans la sciure d'Interlaken. Objectif atteint donc pour le néophyte de 22 ans (rang 21, 53,00 points), sous les yeux d'une nonantaine de supporters du Club des lutteurs de la Gruyère. Nul doute que Paul Tornare tentera de revenir à Unspunnen en 2029 accompagné de ses deux frères Laurent et Philippe, dans le rôle de spectateurs dimanche.

Point culminant de la saison 2023, la fête d'Unspunnen est revenue à l'association du nord-ouest. Dans une finale expéditive, le favori thurgovien Samuel Giger a mis au dos le Bernois Adrian Walther et succède à Christian Stucki au palmarès.

Néophytes et lutteurs expérimentés ont désormais tous le regard tourné vers Glaris où se déroulera la prochaine fête fédérale de lutte. Rendez-vous à l'été 2025 pour Giger, Gapany et Cie.

Revivez la fête d'Unspunnen en images avec un reportage dans La Gruyère de mardi.