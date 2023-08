Les honneurs avant les projecteurs pour Caligiuri

ATHLÉTISME. La finale de la Coupe des clubs s’est tenue dimanche à Lausanne. Seul club du Sud qualifié, l’Athletica Veveyse, emmené par le Semsalois Vincent Gendre, a terminé huitième et dernier avec 6553 points. A plus de 8000 points, le classement a été remporté par le Lausanne-Sport Athlétisme, club de la Romontoise Iris Caligiuri et du Tourain Jérémy Valnet. Les deux régionaux ont participé au 4 x 400 mètres mixte. Ce jeudi, la sprinteuse glânoise courra avec le deuxième relais helvétique du 4 x 100 m lors du très relevé meeting Weltklasse à Zurich. Le quatuor «titulaire», récent finaliste aux Mondiaux de Budapest, est également annoncé sur cette étape de la célèbre Diamond League.