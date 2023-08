Les petits pas d’Audrey Remy, saison 3

Ce samedi face à Saint-Gall, Audrey Remy démarre son troisième exercice avec Young Boys Féminin. La Bulloise de 21 ans veut se rendre indispensable au pays avant de regarder plus haut.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. On l’avait quittée il y a quinze mois, à la veille des play-off de ligue nationale A disputés avec Young Boys (YB) Féminin. «Petit à petit, Audrey Remy fait son nid», titrait La Gruyère du 14 mai 2022. La Bulloise y dévoilait son objectif: «Devenir une joueuse titulaire et importante pour l’équipe.» Clair et limpide, comme doit l’être son jeu de passes au cœur du système bernois.

Les quinze mois écoulés lui ont-ils permis de s’imposer dans la capitale? «Mon temps de jeu n’était pas énorme au début de la saison 2022-2023. Ça s’est mieux passé à partir du deuxième tour», retrace la…