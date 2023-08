Les prénoms de nouveau-nés en vogue

CANTON. Votre progéniture s’apprête à pointer le bout de son nez mais vous ne savez toujours pas comment l’appeler? Que vous cherchiez à suivre le courant ou, au contraire, à prénommer comme nul autre Fribourgeois, cette info pourrait vous être utile. «Grâce à la base de données FriPers, il est déjà possible de connaître les tendances du 1er semestre de 2023 pour le canton de Fribourg», se félicite le Service de la statistique dans un communiqué.

Chez les garçons, Gabriel occupe la première place du classement, suivi d’Evan, Liam et Martin, qui se partagent la deuxième place. Le troisième rang est occupé par Leo et Lucas. Du côté des filles, c’est Alma qui arrive en tête du podium. Charlotte et Emilia s’inscrivent en deuxième position et Leonor, Olivia, Mathilde, Sofia, Clara, Inaya et…