Parions sport avec...

Arthur Deschenaux

30 ans, gérant d’immeubles, attaquant du CS Romontois

Chaque samedi, un acteur du football régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.



| 1 | X | 2 |

CS Romontois vs Signal Bernex-Confignon

«On n’est pas favoris du groupe, mais on a une équipe complète. On est puissants offensivement et stables défensivement.»



| 1 | X | 2 |

Vous préférez… une préparation de Promotion League ou de 2e ligue interrégionale?

«Celle de 2e ligue inter. On sent les deux ligues d’écart dans l’intensité des entraînements. Et comme j’ai 30 ans…»



| 1 | X | 2 |

…être appelé pour aider le FC Bulle en janvier ou monter avec Romont?

«La montée. Je n’ai pas quitté Bouleyres pour y revenir. Il faut savoir passer à autre chose.»



| 1 | X | 2 |

…mettre…