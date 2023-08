Performance XXL pour Maxime L’Homme

Maxime L’Homme a réalisé ce week-end la plus belle prouesse de sa carrière en Coupe du monde U23. Dans des conditions dantesques en Andorre, le vététiste gruérien a fini dixième du cross-country.

PATRICK MARGUERON

VTT. L’année de rêve de Maxime L’Homme se poursuit. Face à des concurrents d’envergure, le Vuadensois a accroché dimanche la dixième place du classement crosscountry lors de la Coupe du monde U23 de VTT à Vallnord. Un exploit inattendu en Andorre pour le coureur de 20 ans. «Cette performance va au-delà de mes espérances, livre-t-il. Avec une saison déjà réussie, j’y allais détendu et je pouvais prendre plus de risques. Ça a payé et c’est une grande satisfaction.» Avec ce résultat, le Gruérien s’est offert son meilleur classement personnel et confirme qu’il est en grande…