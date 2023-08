Personnel du foyer loué

Tribune libre

A propos du Foyer de Bouleyres.

Terminer sa vie dans un EMS n’était de loin pas le souhait de ma maman, car elle chérissait par-dessus tout son appartement et son indépendance. La perte d’autonomie et les ennuis de santé l’ont pourtant contrainte à intégrer un EMS. Son choix fut celui du Foyer de Bouleyres. Durant tout son séjour et jusqu’à la fin de sa vie, elle a apprécié la prise en charge du personnel à tous les niveaux de la hiérarchie tant pour son professionnalisme, le respect de ses souhaits et de ses besoins d’autonomie, mais également la gaîté et la bienveillance dont il fait preuve au quotidien. Par ailleurs, la prise en charge médicale régulière et de qualité par le cabinet Palamed assure les soins médico-infirmiers avec une excellente continuité.

Malgré les…