Pixel et cætera

FIN DE L’ÉTÉ. Le tour de magie consiste à prendre un livre, au hasard, et l’ouvrir… au hasard. Puis se laisser ferrer sans autre pensée. Page de gauche? De droite? Pile ou face. Un paragraphe doit suffire à une nourriture légère de l’été. En cette dernière semaine caniculaire de l’été 2023, quel était le livre au hasard? Le Quarto des œuvres de Pavese, page 488, Vacances d’août, page de gauche, partie «nudisme». «Cela fait maintenant plusieurs jours que je passe l’après-midi nu sous le ciel. Je m’expose et, plein d’agitation, j’arpente l’herbe et la terre du creux d’eau. En de très rares instants – quand je me jette ruisselant sur l’herbe – je perds conscience et j’oublie mon corps. Non pas que je ressente l’abandon et la tristesse du temps où j’étais un enfant et où je me déshabillais…