Proposer des œuvres moins connues

Le programme de la saison 2023-2024 de l’Orchestre de chambre fribourgeois osera des découvertes et des raretés.

MUSIQUE. L’Orchestre de chambre fribourgeois (OCF) a dévoilé sa saison 2023-2024. Elle se déroulera sous la bannière «Rien que pour vous!» dévoile un communiqué de l’association. «Le but de l’orchestre étant plus que jamais de proposer un programme à la fois riche et varié, avec le souhait de faire découvrir au public des œuvres moins connues.» Ce dernier pourra apprécier la baguette de Laurent Gendre, le directeur artistique de l’OCF, mais également celles du chef d’orchestre vaudois Marc Leroy-Calatayud (photo) et du Bernois Philippe Bach, «de retour après l’excellente expérience de 2015».

Les concerts de cette nouvelle saison seront au nombre de six. Ils se déploieront…