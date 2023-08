Quatre talents gruériens iront aux SwissSkills

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE. Quatre jeunes professionnels gruériens se sont qualifiés pour les championnats suisses des métiers (SwissSkills Champions 2023), qui se tiendront à Aarberg (BE) du 25 au 27 septembre. Romain Boyer, de La Tour-de-Trême (formé auprès de R. Morand et fils SA à Enney) et Thomas Maillard, de Vaulruz (Sottas SA, Bulle) participeront dans la catégorie constructeurs métalliques, alors que Rafael Gomes de Jesus, de Bulle (Progin SA, Bulle) et Robin Krummenacher, d’Enney (Morand SA, Enney) se mesureront aux autres dessinateurs-constructeurs sur métal. Au total, 16 mécaniciens en machines agricoles, en machines de chantier et appareils à moteur, 16 constructeurs sur métal, 9 dessinateurs-constructeurs sur métal et 12 maréchauxferrants s’affronteront lors des trois jours de…