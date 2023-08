A Semsales, un deuxième défi «tout retourné»

TRAIL. La 2e édition des Défis du Niremont se tiendra samedi à Semsales. Le tracé de 11,75 kilomètres (673 m de dénivelé positif), inchangé, sera couru en sens inverse. Nouveauté cette année: des courses pour enfants et familles sur des parcours adaptés. Convivialité assurée. «Notre but est vraiment de proposer une course locale. Par exemple, les médailles et tous les prix souvenirs proviendront de la région», explique le président Simon Chappuis. Le tenant du titre vaudois Lorick Buclin sera présent, contrairement à son homologue féminine veveysanne Justine Di Certo. Les inscriptions sur place sont possibles, une heure avant les premiers départs donnés à 10 h 30. MR