Souvenirs éclatés d’une ville et d’un pays

LIVRES

Isabelle Cornaz

LA NUIT AU PAS

La Baconnière, 88 pages

Journaliste à la RTS, Isabelle Cornaz a longtemps travaillé à Moscou. Elle a aussi étudié la langue et la politique russes. C’est dire si elle est bien placée pour parler de ce pays, de son histoire comme de sa récente évolution. Avec cette connaissance en profondeur, elle aurait pu écrire un essai historique ou géopolitique de plus. Elle a préféré une voie plus intime, plus poétique: La nuit au pas prend une forme hybride, entre le récit, le carnet de souvenirs, le portrait d’une ville et d’un pays.

Sous une forme éclatée, Isabelle Cornaz évoque Moscou tel qu’elle l’a connu, avec ses arrière-cours, ses graffitis, ses places de jeux. Elle pratique par touches pour dresser un portrait nimbé de mélancolie, où l’histoire entre en…