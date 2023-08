COURSE À PIED. Deuxième victoire en autant d’étapes du Groupe E Tour pour Steffi Trachsel. La Gruérienne s’est montrée la plus rapide à Surpierre mercredi, parcourant les dix kilomètres (210 m de dénivelé positif) en 41’15 et repoussant la concurrence à plus de trois minutes. Le Belfagien David Girardet a gagné chez les hommes en 35’58. Au classement général masculin, le Glânois du CS Le Pâquier Damien Girard a pris la tête avant la prochaine manche ce mercredi à La Joux.