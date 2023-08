Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 01

Autoroutes suisses, chronique d’un scandale à 4 milliards

Chaque année, des centaines de millions de francs sont dépensés pour construire ou rénover nos autoroutes. Des millions que nous payons tous, avec nos impôts, un argent public souvent gaspillé. Exemple: l’autoroute A9 entre Sierre et Brigue, en Valais, jamais achevée, trente ans après les premiers coups de pioche. Elle cumule incompétence, gaspillages, surcoûts, copinages, fausses factures et corruption. Trente-cinq kilomètres maudits qui nous coûteront plus de 4 milliards de francs. ■