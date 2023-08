Temps présent

RTS1, JEUDI À 20 H 05

Maman est en prison

Ce soir, on se rend aux Etats-Unis pour un reportage rare et exceptionnel. On va suivre le parcours de trois femmes, condamnées à la réclusion, mais qui participent à un programme visant à les réinsérer dans la société. Surtout, ces femmes sont des mamans, comme 80% des femmes en prison aux Etats-Unis. On a tendance à diaboliser ce grand pays, qui a vu, c’est vrai, sa population carcérale féminine exploser ces dernières décennies. Il y a dix fois plus de femmes derrière les barreaux qu’il y a 40 ans. Lydia, Amanda et Tomika, que vous allez voir dans ce reportage, ont le même parcours: une enfance fracassée par la pauvreté, et la fréquentation précoce des drogues. Mais les Américains sont aussi capables de laisser leur chance à celles, rares, qui…