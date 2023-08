RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Survivre à 50 degrés

Vous pensiez mourir de chaud? Vous n’avez encore rien vu! L’une des conséquences les plus meurtrières de la crise climatique qui frappe la Suisse et l’Europe est la chaleur extrême. Mais dans certains pays, comme le Mexique ou le Nigeria, on peut désormais mourir à cause de températures qui frisent les 50 degrés. La recherche de l’eau et de la fraîcheur à tout prix sont devenues une affaire de survie. ■