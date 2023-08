Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Sportifs accros, une petite pilule et ça repart!

La saison des grandes courses populaires est en plein essor, suscitant un engouement sans précédent pour la course à pied et les épreuves extrêmes en montagne au sein de la population suisse. Toutefois, cette montée en popularité s’accompagne d’une question cruciale: à quel point les sportifs sontils prêts à aller pour réussir dans leur quête de performance? L’utilisation croissante et préoccupante d’anti-inflammatoires en vente libre pour surmonter la douleur et maintenir le rythme soulève des inquiétudes quant aux répercussions sur la santé à long terme... ■