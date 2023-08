COURSE A PIED. Le stade de Bouleyres reçoit ce vendredi la soirée populaire sur piste, qui fait office de championnat fribourgeois du 5000 mètres, d’étape de la FriRunCup et de la Coupe La Gruyère. Plus de 230 athlètes courront de 18 h 50 à 22 h. «Il s’agit d’une belle participation à cette épreuve qui pourrait se gagner en moins de 15 minutes», note l’organisateur Benoît Fragnière, citant le local Yan Volery (2e en 2022) parmi les favoris à la victoire.