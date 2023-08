Tribune libre

Petite histoire de mobilité douce

A propos de correspondances difficiles

J’ai 70 ans, je souhaite me rendre mobile corporellement. J’ai donc choisi de suivre un cours d’aquafitness à Billens, à 13 h 15, puis un cours de nordic walking, à 15 h 15, à Bulle. Ces deux cours ont lieu tous les deux le mardi. Ainsi, si je veux prendre le train, voici mon parcours de combattante: Broc-Billens, départ 12 h 05, arrivée à Billens à 13 h 07, cela me laisse huit minutes pour me changer. A 14 h, le cours se termine. Or, le prochain départ en train est à 15 h 54 (précédente correspondance à 13 h 48), pour une arrivée à Broc à 16 h 53… Donc, je suis en route pendant près de cinq heures pour quarante-cinq minutes de cours d’aquafitness et… j’oublie le cours de nordic walking.

Parlons maintenant prix: le…