Troisième étape du Groupe E Tour à La Joux

COURSE À PIED. Après la Gruyère et la Broye, c’est au tour de la Glâne d’accueillir une étape du Groupe E Tour. Le troisième «round» de la course fribourgeoise a lieu à La Joux sur 11 kilomètres ce mercredi soir. Lauréate des deux premières étapes chez les dames, Steffi Trachsel sera naturellement attendue. Chez les hommes, c’est Damien Girard du CS Le Pâquier qui domine le classement général. Société organisatrice de l’étape, l’Edelweiss de La Joux prendra en compte les dernières inscriptions jusqu’à 19 h, heure de départ de la course principale.