Un centre pour les enfants atteints d’autisme

Fribourg ouvrira mardi un Centre cantonal d’intervention précoce intensive (IPI). Cinq enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme y seront suivis. Ils bénéficieront d’environ 1200 heures d’intervention durant deux ans.

ANGIE DAFFLON

AUTISME. En 2018, la Confédération publiait un rapport sur les troubles du spectre de l’autisme (TSA) et les mesures à prendre pour améliorer tant la pose de diagnostic, le traitement que l’accompagnement des concernés. Aujourd’hui, Fribourg tient son centre d’intervention précoce intensive (IPI). «C’est un événement très important, nous répondons aujourd’hui à un réel besoin et à une forte attente des parents qui ont un enfant atteint d’un TSA», a relevé la directrice de la Formation et des affaires culturelles (DFAC) Sylvie Bonvin-Sansonnens.…