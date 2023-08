Un cinéaste nommé Brel

Après avoir quitté la scène, Jacques Brel s’est tourné vers le cinéma. D’abord comme acteur, avec un certain succès. Les deux films qu’il a réalisés, en revanche, ne lui ont pas franchement réussi.

ÉRIC BULLIARD

Il a fait un dernier tour de chant en 1966-1967. L’année suivante, la comédie musicale Don Quichotte marquait ses adieux à la scène. Il voulait voir autre chose, expliquait-il, aller ailleurs. Vers le cinéma, pour commencer: Jacques Brel jouera dans huit films, dont de vraies réussites comme Mon oncle Benjamin d’Edouard Molinaro et L’aventure, c’est l’aventure de Claude Lelouch. Cela ne lui suffit pas: il a décidé de devenir cinéaste. En 1971 et 1972, il réalise deux films, qui deviendront un semi-échec et un vrai bide. Suffisant pour qu’il renonce.

Avant de se lancer, Brel a…