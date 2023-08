Un titan en Lego accoste à Bulle

Il pèse 125 kilos, mesure 3 mètres de long, compte plus de 60 000 briques et représente quelque 2500 heures de travail. Steeve Lonfat et son fils William (photo), deux passionnés de Lego, ont redonné vie au Titanic. Leur réplique du célèbre paquebot à l’échelle 1:90, créée en 2020, est désormais exposée, depuis vendredi, au magasin Brick Occasion, sis à la rue de Vevey à Bulle, pour le plus grand plaisir de ses propriétaires, Christophe Durussel et Edwige Panchaud. «Nous avons toujours voulu exposer cette maquette. Quand nous avons déménagé le magasin de la Broye à Bulle, nous avions même mesuré les entrées pour contrôler que le bateau passerait un jour!» raconte Christophe Durussel. A découvrir en famille du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, et le samedi, de 9 h à 16 h…