Une Bénichon itinérante à Bulle

Une Bénichon particulière s’emparera du chef-lieu gruérien les 9 et 10 septembre prochains, de 10 h à 17 h. Les participants pourront déguster les mets traditionnels de Bénichon lors d’une balade gourmande mise sur pied par La Gruyère tourisme. Au menu notamment, cuchaule et moutarde de Bénichon, soupe aux choux, gigot d’agneau et meringues crème double.

Les plats principaux seront servis dans plusieurs restaurants bullois, tandis que l’entrée, le dessert et le café pourront être pris à l’emporter dans le parc du Cabalet, précise un communiqué. Les départs sont prévus toutes les demi-heures sur inscription, tandis que des groupes folkloriques assureront l’animation durant le parcours.

La cour du château abritera également un marché artisanal, tandis que plusieurs stands de nourriture seront installés dans la Grand-Rue. EF