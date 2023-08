Viêtnam et Costa Rica à l’honneur

CYCLISME. Actés après un sprint, les podiums de la quatrième épreuve du Tour du canton avaient un fort accent étranger, mercredi dans le Gibloux. Au bout des sept boucles de neuf kilomètres, la Vietnamienne du circuit World Tour Thi That Nguyen s’est imposée devant l’Afghane Fariba Hashimi et la Bulloise Léa Stern, de retour en compétition après une grosse blessure. Côté masculin, le Costaricain Sebastian Brenes a devancé l’Espagnol Alvaro Navas Marchal et le Français de Bulle William Juban. Echéance suivante: ce mercredi pour la course de côte Pringy-Moléson.