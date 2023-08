Vroum vroum pour de vrai

GRAN TURISMO. «J’ai toujours voulu devenir pilote de course», lâche, d’un air pénétré, Jann Mardenborough (interprété, d’un air pénétré, par Archie Madekwe). Les temps ont changé depuis l’époque où Scorsese ouvrait Les affranchis par cette réplique culte: «D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être un gangster.» De plus, aujourd’hui, les rêves passent par le virtuel: Jann veut y arriver grâce à sa maîtrise du jeu vidéo Gran Turismo. Où il est pilote de course, donc. Pour de faux. Il veut le devenir pour de vrai, vous voyez le truc.

Gran Turismo est tiré de l’histoire réellement vécue par Jann Mardenborough: ce jeune Anglais a remporté un concours de jeux vidéo en 2011, devant 90 000 concurrents, qui lui a permis d’entamer une carrière de pilote professionnel. Dans le film…