Été réussi pour Les Jardins du Fief

ROMONT. Romont.. Le bar éphémère Les Jardins du Fief, sis au pied au château de Romont, a brillé cet été. Si l’on en croit l’un des cinq organisateurs, Romuald Carrard, la troisième édition de l’événement, qui a commencé le 6 juillet et se terminera ce soir, a été «parfaite». Ouvert tous les jeudis, vendredis et samedis, de 15 h à minuit, le bar estival était même chaque soir davantage «bondé» qu’attendu, notamment grâce à une météo au beau fixe. En invitant des groupes musicaux à se produire dans le contexte des bars, l’idée de la manifestation était à la fois d’animer le chef-lieu durant les vacances d’été, mais également de mettre en valeur les jardins environnant le château, rappelle Romuald Carrard. «Les styles de musique étaient divers et variés, poursuit l’organisateur. Les…