Actes homophobes, les auteurs arrêtés

FRIBOURG. Le 17 mai dernier, la ville de Fribourg avait hissé des drapeaux arc-en-ciel à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Mais, quelques jours plus tard, quatre de ces symboles de la communauté LGBTQIA + avaient été volés près de la place Georges-Python. Et les auteurs ne s’étaient pas arrêtés à ce méfait. Ils avaient également brûlé certains drapeaux, revendiquant leurs actes sur les réseaux sociaux.

Hier, la police cantonale a annoncé avoir mis la main sur les auteurs présumés. Sept jeunes hommes majeurs âgés de 18 ans et trois mineurs âgés de 17 ans, tous domiciliés dans le canton, ont été auditionnés et ont reconnu leur implication. «Ils auraient agi de la sorte sous l’influence d’un effet de groupe et/ou de leur état…