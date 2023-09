Alchimie renouvelée

MUSIQUE

The Chemical Brothers

FOR THAT BEAUTIFUL FEELING

EMI/Virgin

The Chemical Brothers ont vécu leurs heures de gloire à la fin des années 1990, au moment où la vague big beat faisait danser les rockeurs et les rockeuses sur les dancefloors. Avec leurs confrères The Prodigy, Fatboy Slim, The Crystal Method ou Junkie XL, le tandem de Manchester maniait les rythmes breakbeat comme nul autre. Surtout, Ed Simons et Tom Rowlands avaient le bon goût de convier rituellement la crème de la pop britannique, de Paul Weller aux Charlatans, et de faire de chacun d’eux une cerise sur des galettes aussi exquises que Dig your own hole (1997) ou Surrender (1999).

Vingt-cinq ans plus tard, alors que ces albums-ci n’ont pas pris une ride, le duo poursuit sa folle virée électronique et donne l’impression…