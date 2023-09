BULLE

André Vallélian s’est éteint samedi 9 septembre. Un dernier hommage lui a été rendu mardi 12 septembre en l’église de Bulle.

André Vallélian est né le 3 mars 1945 dans le foyer de Rose et Gustave Vallélian. Huitième des neuf enfants de la fratrie, il a passé sa jeunesse à aider ses parents à la ferme, située à Longequeue dessous, à deux pas de la Trême et de La Chia, sur le territoire de la commune du Pâquier.

Après sa scolarité obligatoire au Pâquier et à Vuadens, il commence un apprentissage de mécanicien dans l’entreprise Jean Pasquier et Fils (JPF). Entreprise à laquelle il restera attaché jusqu’à sa retraite en 2005. Passionné par son métier, il ne cessa de se former durant toute sa carrière. Altruiste, humain, toujours attentif aux autres, innovant, il gravit les échelons de…