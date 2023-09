Arno, capable de tout

MUSIQUE

Arno

LES DUETTES

PIAS

Parmi ses nombreux talents, Arno excellait dans les reprises, en équilibre entre le respect et la surprise. Un an et demi après sa disparition, sa maison de disques vient rappeler qu’il était aussi imbattable dans l’exercice du duo. En voici 18, étonnants, émouvants, à l’image de celui qui ouvre le disque, cette rencontre magnifique avec Jane Birkin sur Elisa. La suite alterne entre les enregistrements connus (Ils ont changé ma chanson, reprise de Dalida avec Stephan Eicher) et les perles inattendues, à l’image de Supermarket avec la grande Brigitte Fontaine. Parfois, Arno invite des artistes sur ses propres titres, comme sur Putain, putain, avec Stromae (bof bof) ou Brussels, avec Karavan. Ailleurs, il se coule dans ceux des autres, dans La Paloma adieu avec…