Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

6e journée

VALENTIN THIÉRY

Fort de son premier succès en Promotion League à Brühl, le FC Bulle reçoit Lugano M21 ce samedi à 17 h.

Hors jeu. Toujours à l’hôpital après «l’attentat» dont il a été victime dimanche dernier, Borges est out pour un moment. Parisod, Chatelain, Bürgisser (blessés), Afonso, Dos Santos (convalescents) et Teixeira (suspendu) sont indisponibles. Kasai, Titebah et Asllani sont incertains.

Enjeu. La relève tessinoise devance les Gruériens d’un point. «On n’a pas encore gagné à Bouleyres. L’objectif, c’est la victoire face à une opposition qui prend peu de buts, souligne le coach Cédric Strahm. Je ne ressens pas de pression. La 10e place n’est qu’à deux longueurs.»

L’adversaire. Le FC Bulle affronte le troisième des quatre néopromus, qui vient de…