Télévision

Basik explore et explique l’économie. Modes de vie, pouvoir d’achat, rapport à l’argent… Salarié ou patron, accro au boulot ou adepte du temps partiel, basik raconte les romands qui façonnent l’économie et cherchent des solutions face aux défis sociétaux et environnementaux. Jamais l’économie n’a été aussi proche de vous!

Lundi, à 20 h 10, sur RTS1