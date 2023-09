A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Compléments alimentaires: pilules miracle… ou mirage?

Vitamines, acide hyaluronique, magnésium… les compléments alimentaires envahissent les rayons des pharmacies, des grandes surfaces, sans parler du net évidemment. L’an dernier, leur consommation a augmenté de près de 10% et le marché atteint 250 millions de francs. Parmi les produits les plus courus, le collagène, dont l’absorption serait bénéfique aux articulations et combattrait les rides du visage. Mais quel effet ces gélules ou poudres ontils réellement sur notre organisme? ■