A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

PFAS: impossible d’échapper à ces polluants éternels

Quatre lettres pour un problème environnemental et sanitaire majeur: PFAS pour substances per- et polyfluoroalkylées. Derrière cet acronyme, des milliers de substances utilisées à large échelle pour imperméabiliser nos vestes, farter nos skis ou réduire l’adhérence de nos poêles à frire. Aujourd’hui, ces substances sont omniprésentes dans notre environnement et la Confédération tarde à fixer des valeurs limites. Pourtant l’impact sur notre santé peut être dramatique. ■