Bulle souhaite améliorer ses places de jeux

La ville de Bulle souhaite mieux adapter ses places de jeux et ses lieux de rencontre pour la population. Le département technique et le service enfance-jeunesse mettent ainsi en place le projet «Fais ta place!», soutenu par la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg.

L’occasion d’établir dans un premier temps un état des lieux des 18 aires de jeu, en s’intéressant à différents aspects tels que la sécurité et les infrastructures, indique un communiqué. Le deuxième processus se voudra participatif, afin de mieux comprendre les attentes et les idées d’améliorations des usagers.

Trois rencontres auront lieu entre 16 h et 19 h à la place de jeux de la rue du Moléson (20 septembre), à celle de la rue du Vieux-Moulin, à La Tour-de-Trême (27 septembre) et à celle du…