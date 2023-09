Caligiuri en a pris plein les yeux à Zurich

ATHLÉTISME. A 20 ans, Iris Caligiuri a vécu son baptême du feu au Weltklasse jeudi soir à Zurich. «C’était vraiment incroyable et beaucoup plus impressionnant qu’à Athletissima à Lausanne, raconte la Romontoise. J’étais très stressée et j’ai eu un peu peur en entrant dans ce stade, avec le regard de 25 000 spectateurs braqué sur soi.» Tension retrouvée en course, où son équipe a fini 5e d’un relais 4 x 100 m dominé par les Pays-Bas (42”86). «Notre chrono de 44”37 n’est pas très bon, mais notre premier but était de finir la course.» Et d’engranger une expérience internationale de plus pour la prometteuse Iris Caligiuri. QD