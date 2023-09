RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Caravane FM a pris place à Berne, sur la Bundesplatz, au pied du Palais fédéral. La Radio hyper locale s’est mise en mode «session spéciale» de Caravane FM. Lionel et Jean-François ont rencontré celles et ceux qui peuplent la fourmilière du Palais et qui ne sont jamais dans la lumière. Fatiha, Antoine, Rachel et bien d’autres se sont dédicacés des chansons et ont partagé des tranches de vie. Caravane FM vous ouvre les portes du Palais fédéral, pour révéler les battements de cœur de ce lieu de pouvoir emblématique. ■