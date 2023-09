Claude Gaillard Brodard

CAVALIÈRE (VAR), FRANCE

Claudy est né le 17 juin 1935 à Bulle dans le foyer de Julia et Charles Gaillard Brodard, commerçante et expertcomptable. Une petite sœur, Marie-Antoinette, le rejoint sept ans plus tard. Son enfance est rythmée par le chant choral et la danse folklorique, ses parents étant des membres passionnés du Chœur-Mixte de Bulle et des Coraules. Sportif, ingénieux et habile de ses mains, il fréquente les scouts bullois au sein desquels il fait des apprentissages précieux. Il est proche de son grand-père Maurice, tapissier décorateur dont il a hérité l’esprit festif et le goût des beaux intérieurs.

A 16 ans, il entreprend un apprentissage de vente en confection masculine dans une enseigne renommée lausannoise. Le «dzodzet», lauréat de sa promotion dans le canton de Vaud, a…