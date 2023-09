Cyclisme: Ilian Barhoumi sélectionné pour les championnats d'Europe

Sa chute aux championnats du monde de Glasgow n’a pas hypothéqué les chances d’Ilian Barhoumi de briller aux Européens qui se tiendront à la fin du mois à Drenthe, aux Pays-Bas. Le Gruérien a été retenu par Swiss Cycling et sera au départ du contre-la-montre junior le mercredi 20 septembre et de la course en ligne le samedi 23 septembre. Ilian Barhoumi aura même une troisième chance de médaille, puisque pour la première fois un chrono par équipes mixtes junior sera au programme des juniors.

En attendant, le Bullois participera au Grand Prix Rüebliland, de vendredi à dimanche en Argovie, avec le maillot de l’équipe de Suisse. PB