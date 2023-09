Décès d’un coureur au Groupe E Tour

COURSE À PIED. Mercredi soir à Cugy, la quatrième étape du Groupe E Tour a été endeuillée par le décès d’un participant. Le malheureux s’est effondré à quelques mètres de la ligne d’arrivée et n’a pas pu être ranimé par les secours, comme le révèlent nos confrères de La Liberté. Ce drame relègue au second plan les victoires de Sylvain Monney et de sa sœur Marion sur le parcours de 9,7 kilomètres. Au classement général, le Belfagien David Girardet et la Gruérienne Steffi Trachsel sont toujours en tête. La cinquième et dernière étape du Groupe E Tour aura lieu le 13 septembre à Granges-Marnand.