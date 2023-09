Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

SOUTIEN À LA BIODIVERSITÉ dans le canton (18,7millions jusqu’en 2028), parce que la biodiversité est menacée et qu’une «prise de conscience est nécessaire» (Didier Castella). Dans le même temps, le Grand Conseil a partiellement supprimé la limite de construction autour des cours d’eau et des lacs (lire en page 7). Il va falloir une bonne agence de com pour mettre un peu de clarté dans cette mare.

IMPORTANT TRAFIC DE COCAÏNE, marijuana, haschisch, ecstasy et MDMA démantelé en Singine. Finalement, ils ne sont pas très différents de nous, les Singinois.

UNE APPLICATION – c’est une nouveauté – permettra de suivre chaque coureur du Morat-Fribourg sur son téléphone. Heureusement que l’initiateur de cette course, en 1476, n’était pas équipé de la sorte, cela aurait supposé…