Dernier test en Glâne avant la classique

COURSE À PIED. La Course en forêt de Romont se tient ce dimanche matin à la Montagne-de-Lussy. Une 42e édition que le CARC Romont a gardée fidèle à sa tradition: départ à 10 h pour 14,7 kilomètres (deux boucles) à travers les bois glânois. L’occasion idéale pour juger sa forme à quinze jours de Morat-Fribourg. Tenant du titre, Jari Piller (Fribourg) est annoncé partant, au contraire de Nathalie Riser-Philipp (Farvagny), absente côté féminin. Près de 600 coureurs (y compris les enfants, en lice dès 11 h 20) sont attendus à cette épreuve comptant pour la FriRun Cup et la Coupe La Gruyère. «On serait content avec une telle participation compte tenu de la lente érosion constatée sur les petites courses, note le président d’organisation Xavier Conus. Surtout que cet événement est le poumon…